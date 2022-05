Umsetzung der Krone in "denkbar schlechtester Zeit" überhaupt

Plus Oettingens Bürgermeister Heydecker ist weiterhin davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Krone als neues Hotel zu etablieren. Das sind die Stimmen zum Haushalt.

Neben Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden zum Zahlenwerk. Die finanzielle Belastung durch die Sanierung des Hotels Krone schwebt über allem. Die Stadträte üben viel Kritik.