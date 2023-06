Unbekannte brechen Geldwechselautomat einer Waschanlage in Oettingen auf

In einer Autowaschanlage am Oettinger Sauereck hebeln Unbekannte den Geldwechselautomaten auf und nehmen das Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben einen Geldwechselautomaten in Oettingen aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde die Straftat zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, verübt. Eingebrochen wurde in einen Technikcontainer der Car-Wash-Station in der Straße Am Sauereck.

Dort hebelte jemand den Geldwechselautomaten auf und entwendete das Bargeld. Wie viel der Täter hierbei erbeutete und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird noch ermittelt. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat, auch zu Hinweisen zur Tatzeit und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)