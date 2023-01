Unbekannte sprengen Mülleimer im Oettinger Hofgarten mit Böller

Ein Böller explodiert am Freitagabend im Oettinger Hofgarten. Der Schaden an einem Mülleimer wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Im Oettinger Hofgarten ist am Freitagabend ein Böller in einem Mülleimer explodiert. Wie die Polizei mitteilt, gibt es keine Hinweise auf einen Täter. Der Schaden in der Anlage im Bereich der Lange-Mauer-Straße in Oettingen wird auf rund 200 Euro geschätzt. Immer wieder ist die Polizei im Hofgarten mit Vandalismus-Fällen beschäftigt. (AZ)