Unbekannter beschädigt Außenspiegel und fährt weiter

Ein Schaden von 350 Euro ist bei einer Unfallflucht in Oettingen entstanden. Die Polizei bitte mögliche Zeugen um Hinweise.

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag zwischen 7.10 Uhr und 7.55 Uhr in der August-Moralt-Straße in Oettingen ereignet. Eine unbekannte Person beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten VW Polo, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro entstand. Den Pflichten als Unfallbeteiligter kam die Person allerdings nicht nach, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)