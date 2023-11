Unbekannter beschädigt in Oettingen Auto und fährt weiter

Die Polizei sucht den bislang unbekannten Verursacher eines Schadens in Oettingen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag in Oettingen ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde ein roter Mercedes, der in der Hainz-Waldenmaier-Straße geparkt war, zwischen 10 und 11 Uhr beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)