Unbekannter bricht in Scheune in Oettingen ein und hinterlässt Schaden

Zwischen Samstag und Montag bricht ein unbekannter Täter in eine Scheune in Oettingen ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag und Montag in eine Scheune in Oettingen eingebrochen. Die Polizei berichtet, dass der Täter das Zylinderschloss der Scheune Am Steinerbach aufbrach und diese betrat. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

