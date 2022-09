Unbekannter fährt gegen Gartenmauer, kümmert sich aber nicht

Eine Frau hört ein lautes Geräusch in Oettingen. Als sie nachschaut, stellt sie fest, dass ihre Gartenmauer beschädigt ist.

Eine Gartenmauer ist am Donnerstag gegen 6.35 Uhr in Oettingen beschädigt worden. Eine 77-Jährige hörte ein lautes Geräusch von der Straße. Als sie dem nachging, stellte sie nach Polizeiangaben fest, dass ihre Gartenmauer im Bahnhofsweg beschädigt worden sei. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass der Fahrer oder die Fahrerin eines größeren Fahrzeugs den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht hat und anschließend flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

