Unbekannter fährt geparktes Auto an

Bei einer Unfallflucht in Oettingen entsteht ein Schaden von 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag gegen 14.45 Uhr mit einem grauen Daimler vorwärts aus einer Parklücke in der Oettinger Schäfflergasse ausgeparkt und dabei ein Auto beschädigt, wie die Polizei berichtet. Der schwarze VW wurde an der rechten Heckseite touchiert, der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete die Person. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.