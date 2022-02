Unbekannter stiehlt in Oettingen Fahrzeugembleme

Ein Mercedes- und ein BMW-Emblem werden in der Nacht zum Montag in Oettingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat in der Hexengasse in Oettingen zwei Fahrzeugembleme gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurden in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, ein Mercedes- und ein BMW-Emblem aus den jeweiligen Autos herausgebrochen.

Laut Polizei beläuft sich der dadurch verursachte Schaden auf ungefähr 160 Euro. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)