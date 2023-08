Unbekannter überrollt Verkehrsschild

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Oettingen ein Verkehrsschild überfahren hat. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat in Oettingen ein Verkehrsschild überfahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, kam das Fahrzeug am Freitag, kurz vor 23 Uhr, auf der B466, Höhe Am Sauereck, nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Ein Verkehrszeichen überrollte der Unbekannte, ein weiteres streifte er mit dem Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut einem Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen handeln, teilt die Polizei weiter mit. Der entstandene Sachschaden ist rund 500 Euro hoch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)