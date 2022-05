Unbekannter zapft Benzin ab: Zeugen gesucht

Das Auto war in der Eichendorffstraße in Oettingen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Oettingen aus einem gelben Fiat Panda Benzin abgezapft. Der Wagen stand in der Nacht auf Samstag in der Eichendorffstraße. Am geparkten Auto wurde der Tankdeckel geöffnet und Benzin abgezapft. Zudem riss der Täter laut Polizeibericht den Heckscheibenwischer ab. Es entstand ein Schaden von rund 130 Euro.

Benzin abgezapft: Nördlinger Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefonnummer 09081/29560. (AZ)