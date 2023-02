Unbekannter zersticht Reifen von Mazda in Oettingen

Zwei Reifen eines geparkten Autos werden in Oettingen zerstochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 21 Uhr, Am Grafenfeld in Oettingen Reifen eines geparkten schwarzen Mazda zerstochen. Der bislang unbekannte Täter zerstach nach Angaben der Beamten beide Vorderreifen und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

