Unfall: Sattelzugfahrer ordnet sich auf B466 links ein und biegt rechts ab

In Oettingen ereignet sich am Montagvormittag ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Zu einem Unfall mit einem Sattelzug ist es am Montagvormittag in Oettingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr der 46-jährige Lkw-Fahrer die Bahnhofstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur B 466 ordnete sich der Fahrer auf der Linksabbiegespur ein, als die Ampel auf Grün schaltete, entschloss sich der Fahrer allerdings doch nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er den rechts neben ihm fahrenden Pkw und touchierte diesen am vorderen linken Kotflügel. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. (AZ)