Unwetter im Ries hinterlässt Chaos

Wegen des starken Gewitters zieht die Stadt Oettingen Konsequenzen. Die Feuerwehr rückte derweil am Samstag in Oettingen aus, weil ein Baum auf eine Straße gestürzt war.

Ein Unwetter hat am Samstag Chaos im Ries hinterlassen. In Oettingen führte das starke Gewitter etwa dazu, dass die Stadt Oettingen den Kinder- und Schülerlauf sowie den Stadtlauf abgesagt hat. Die Abendveranstaltung von Summer in the City mit der Band Saitenspinner findet allerdings nach Rücksprache mit der Freiwilligen Feuerwehr wie geplant ab 19.30 Uhr statt, wie die Stadt Oettingen kurz darauf mitteilte.

Der Oettinger Stadtlauf wird wegen des starken Gewitters abgesagt. Das Bild zeigt abgerissene Kastanienäste in Oettingen. Foto: Wolfgang Widemann

Derweil rückte die Feuerwehr in Oettingen am Samstag aus, weil nach Polizeiangaben im Bereich der Munninger Straße ein Baum auf die Straße gefallen war. Bei Seehof hat das Gewitter einen Mast beschädigt.

Im Ries müssen nach dem Unwetter Keller ausgepumpt werden

Auch in Megesheim mussten Einsatzkräfte ausrücken: Dort war es am späten Samstagnachmittag aufgrund des Unwetters zu einem Schaden an einem geparkten Auto gekommen. Niemand kam zu Schaden, das Fahrzeug musste aber mit Motorsägen von Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden.

Außerdem müssen in einigen Dörfern im Ries und dem angrenzenden Mittelfranken Keller ausgepumpt werden. (AZ)