Oettingen plant Spiel- und Sporttag als Auftakt zu Aktionswoche

In Oettingen soll es 2025 wieder einen Spiel-, Sport- und Gesundheitstag geben. Darüber hat Oettingens Quartiermanagerin Ute Küper in der letzten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Familien und Senioren informiert. Dieser wird am 18. Mai stattfinden. Man wolle mit dem Aktionstag eine Sensibilität für Gesundheitsprävention schaffen; die erste Veranstaltung im Jahr 2023 wurde sehr gut angenommen, sagte Bürgermeister Thomas Heydecker. Man wolle die Rahmenzeit dieses Mal ein wenig nach hinten versetzen, so soll die Veranstaltung von 13 bis 18 stattfinden, sagte Küper. Auch soll alles etwas konzentrierter stattfinden, da nach der Erfahrung der vergangenen Veranstaltung das evangelische Gemeindehaus zu weit außerhalb gelegen habe. So soll es Veranstaltungen in der Kernstadt und der Grund- und Mittelschule geben, man wolle etwa den Hofgarten fürs Bogenschießen nutzen. Aktuell liefen die Anfragen an die Vereine, Kirchen, das Kinderheim und die Apotheken.

Der Spiel-, Sport- und Gesundheitstag soll den Auftakt für die Aktionswoche „Gemeinsam Vielfalt leben“ sein, die vom 19. bis 23. Mai geplant ist. Mit dieser Veranstaltungsreihe wolle man einen Einblick geben, „wie vielfältig und wertvoll unsere Gesellschaft ist“, aber auch nichts „schönreden“ und konkret diskutieren, wo es Probleme gebe und was sich ändern müsse, so der Bürgermeister. Geplant seien etwa verschiedene Abendveranstaltungen wie ein Vortrag von Jörg Fischer, ehemaliger zweiter Bürgermeister von Donauwörth oder ein Abend, an dem Geflüchtete über ihr Schicksal erzählen. Auch ein Spiel- und Kreativnachmittag „für alle von 0 bis 100, mit und ohne Handicap und egal welcher Herkunft“ sowie ein Filmabend zum Thema Inklusion ist geplant, so Ute Küper.