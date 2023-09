Verkehr stockt: Junge Frau erkennt Gefahr zu spät

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag auf der Staatsstraße von Hainsfarth in Richtung Oettingen ereignet.

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag ein hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizeibericht fuhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin gegen 13 Uhr auf der Staatstraße 2221 von Hainsfarth in Richtung Oettingen. 200 Meter vor der Einfahrt in die B466 stockte der Verkehr. Die junge Frau erkannte das zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. (AZ)