Vierstelliger Schaden bei Auffahrunfall mit drei Autos bei Oettingen

Bei einem Auffahrunfall in Oettingen sind am Dienstag auf der Bundesstraße 466 drei Autos beteiligt.

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag bei Oettingen einen Auffahrunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr zunächst ein 56-Jähriger die B466 in Richtung Oettingen und wollte nach links in Richtung Heuberg abbiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten.

Der hinter ihm fahrende 25-Jährige erkannte das und bremste ebenfalls ab. Dahinter war der 59-Jährige unterwegs, der die Situation aber zu spät erkannte und auf den 25-Jährigen auffuhr. Dessen Auto wurde auf den Wagen des wartenden 56-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (AZ)