Violinfestival: Studenten aus aller Welt reisen nach Oettingen

In Oettingen findet ab dem 29. August zum 8. Mal das internationale Violinfestival statt. Für Besucher gibt es vielfältigen Musikgenuss von der Klassik bis zur Moderne zu hören.

Musikliebhaber der Region haben sich die Festivalwoche des Internationalen Violinfestivals im Residenzschloss Oettingen bereits vorgemerkt. Vom 29. August bis 4. September ist es wieder so weit: Mit Julia Galic, Sebastian Bohren (beide Violine) und Erik Borgir (Violoncello) kommen renommierte Dozenten nach Oettingen. In der kleinen Residenzstadt am Nordrand des Rieses zieht dann für eine Woche internationales Flair ein, wenn Studenten aus aller Welt zu den Meisterkursen anreisen.

Während die Musikstudierenden tagsüber an Wettbewerbs- oder Auftrittsstücken feilen, freut sich das Publikum auf die Konzerte. Dort präsentieren sich nicht nur die Dozenten als Meister ihres Fachs. Auch die lettische Pianistin Agnese Eglina, die tagsüber in den Kursen korrepetiert, hat bereits bei vergangenen Auftritten durch ihr beeindruckendes Spiel gezeigt, dass sie mehr als nur Begleiterin ist. Mal leidenschaftlich, mal zurückhaltend ergänzt sie das Violinenspiel und verleiht den Stücken ihre persönliche Note. Die russische Pianistin Tatiana Chernichka steht ihr in nichts nach, sie korrepetiert sowohl bei den Dozenten- als auch bei den Studentenkonzerten.

Konzertabend mit dem Trio Parnassus beim 8. Oettinger Violinfestival

Beim Konzertabend mit dem Trio Parnassus, bestehend aus Julia Galic (Violine), Michael Groß (Violoncello) und Johann Blanchard (Klavier) darf man sich auf ein besonderes Klangerlebnis freuen. Das mit dem Opus Klassik ausgezeichnete Trio zählt zu den führenden Klaviertrios der Gegenwart.

The Twiolins spielen beim Violinfestival in Oettingen. Foto: Robert Just

Das Ensemble Arcadini (Werner Neugebauer (Violine), Nanni Malm (Violine), Elen Guloyan (Viola), Firmian Lermer (Viola) und Verena Sennekamp (Violoncello)) begeistert mit klassischer Kammermusik von Mozart, Schubert, Beethoven und Dvořák.

Frischen Wind in den Festsaal bringen The Twiolins (Marie-Luise Dinger (Violine) und Christoph Dinger (Violine)). Sie sind Pioniere der neuen Strömung ‘progressive classical music’ und sorgen weltweit für Aufsehen und Euphorie in den Konzertsälen.

Die Dozenten des Festivals - Julia Galic, Sebastian Bohren und Erik Borgir - präsentieren sich im Meisterkonzert, wobei sie wunderbare Klänge in den Schlosssaal zaubern.

Mit dem Ensemble Maik Mondial (Raphael Grunau (Violine), Mike Bräutigam (Trompete), Josef Mücksch (Gitarre), Christian Kraus (Kontrabass) und Nathanael Ott (Schlagzeug)) geht es auf musikalische Weltreise. Während Trompete und Geige folkloristische und osteuropäische Einflüsse repräsentieren, schlagen Gitarre, Schlagzeug und Bass die Brücke zu Flamenco, Funk und Jazz.

Osteuropäische Einflüsse bringt das Ensemble Maik Mondial. Foto: Andoz Krishnadas

Faszinierend sind auch die Abschlusskonzerte der jungen Talente am Ende der Festivalwoche. Dort zeigen die Teilnehmer der Meisterkurse ihr Können und beweisen, dass von ihnen auch in Zukunft noch zu hören sein wird.

Viele Unterstützer machen das Violinfestival erst möglich: der Bezirk Schwaben, der Landkreis und die Marke Donau-Ries, die Stadt Oettingen, das Fürstliche Haus, die Sparkasse Donauwörth, die Raiffeisen-Volksbank Ries und viele weitere Förderer. (AZ)

Das Programm des 8. Violinfestivals 2022 in Oettingen

Festlicher Eröffnungsreigen im Schloss

Montag, 29. August, Beginn: 20 Uhr

Trio Parnassus - Julia Galic (Violine), Michael Groß (Violoncello), Johann Blanchard (Klavier)

Werke von Johann Christian Heinrich Rinck, Ludwig van Beethoven und Cécile Chaminade

Klassische Kammermusik von Mozart, Schubert, Beethoven & Dvořák

Dienstag, 30. August, Beginn 20: Uhr

Ensemble Arcadini – Werner Neugebauer (Violine), Nanni Malm (Violine), Elen Guloyan (Viola), Firmian Lermer (Viola), Verena Sennekamp (Violoncello)

Werke von Franz Schubert, Antonin Dvořák, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart

Eight Seasons – Barock trifft Tango

Mittwoch, 31. August, Beginn: 20 Uhr

The Twiolins – Marie-Luise Dingler (Violine), Christoph Dingler (Violine)

Werke von Antonio Vivaldi und Astor Piazzolla

Meisterhafte Klänge

Donnerstag, 1. September, Beginn: 20 Uhr

Julia Galic (Violine), Sebastian Bohren (Violine), Erik Borgir (Violoncello)

Werke von Joseph Haydn, Moritz Moszkowski und Felix Mendelssohn Bartholdy

Transit – zwischen Folk, Klassik und Jazz

Freitag, 2. September, Beginn: 20 Uhr

Maik Mondial – Raphael Grunau (Violine), Mike Bräutigam (Trompete), Josef Mücksch (Gitarre), Christian Kraus (Kontrabass), Nathanael Ott (Schlagzeug)

Werke von Josef Mücksch

Im Oettinger Residenzschloss wird zum achten Mal das Violinfestival veranstaltet. Foto: Werner Rensing, Stadt Oettingen

Die Konzerte der jungen Talente finden am Samstag, 3. und Sonntag, 4. September statt und beginnen jeweils um 19 Uhr. Ausgewählte Studierende präsentieren ihr kunstfertiges Spiel, das sie in den Meisterkursen während der Festivalwoche verfeinert haben.

Der Eintritt für die Konzerte der Dozenten und Gastmusiker kostet für Erwachsene 25 Euro (ermäßigt 18 Euro). Für die Konzerte der jungen Meister werden 7,50 Euro Eintritt verlangt, eine Ermäßigung gibt es nicht. Kinder und Schüler erhalten kostenlosen Eintritt, eine Reservierung ist jedoch erforderlich. Ein Abonnement für die fünf Konzerte beträgt für Erwachsene 95 Euro (ermäßigt 70 Euro). Ein Wahlabo (drei von fünf Konzerten nach Wahl) gibt es für 60 Euro (45 Euro ermäßigt). Auch Gasthörer sind zu den Meisterkursen herzlich willkommen (Tageskarte 10 Euro).