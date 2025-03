Volles Haus bei Frauenpower im Schloss

Anlässlich des Internationalen Frauentages gab es im Residenzschloss Oettingen den Event „Frauenpower im Schloss“. Pia Müller von der Fürst zu Oettingen-Spielberg`schen Verwaltung begrüßte die Gäste und zeigte sich hocherfreut über die große Resonanz. Im Anschluss hielt Dr. Renate Knoch einen Vortrag zum Thema „Eine Frau steht ihren Mann“ und berichtete aus ihrem bewegten Leben. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Wolfsbronn bei Heidenheim Mittelfranken studierte sie später Medizin. Gegen Ende des Studiums lernte sie einen angehenden Pfarrer kennen und lieben. Damit stand sie vor der Entscheidung, sich ganz dem Pfarrfrauendasein hinzugeben oder den gelernten Beruf als Ärztin auszuüben. Sie entschied sich bewusst dazu, Pfarrfrau zu werden. Dem Paar wurden fünf Kinder geschenkt. Nachdem die Kinder die Schulabschlüsse erreicht hatten, unternahm Dr. Knoch eine fünftägige Wallfahrt. Jedem Kind war ein Tag dieser Dank-Wallfahrt gewidmet, welche sie von Gräfensteinberg über Oettingen und Maihingen nach Nördlingen führte, also an all die Orte, an denen die Kinder die Schule besucht hatten. Dr. Renate Knoch berichtete von ihrem Engagement als Lektorin, Patientenfürsprecherin und Referentin. In allen Lebenssituationen war ihr der christliche Glaube stets Orientierung und Hilfe. Dr. Knoch ist es gelungen, die Zuhörerschar mit Ihrem Lebensbericht derart in den Bann zu ziehen, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Zum Abschluss spendeten die Besucher langanhaltenden Applaus. Saskia Diener, Ines Meierhuber und Christine Stark übernahmen im Anschluss die Sonderführung „Frauenpower“ durch die Residenz. Der Abschluss des Abends fand im festlich beleuchteten Festsaal statt. Dr. Knoch ermutigte die Gäste den eigenen Weg vertrauensvoll zu gehen und sich in der Partnerschaft nicht mit Forderungen zu übernehmen, sondern sich gegenseitig zu fördern und somit zu wachsen. Vorschau: 08.03.26 Frauenpower mit Nadine Gropper, Unternehmersfrau, Pilotin und 4-fache Mutter

