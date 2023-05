Vor 100 Jahren errichtete die Stadt Oettingen ein Kriegerdenkmal

Heute steht das Kriegerdenkmal im Oettinger Gruftgarten. Das war nicht immer so. 1974 wird es wegen des hohen Verkehrsaufkommens verlegt.

In der Oettinger Lokalzeitung erschien am 10. Mai 1923 eine Einladung zur Weihe und Übergabe des Kriegerdenkmals: "Hierzu ergeht an die Hinterbliebenen der Gefallenen, Vermissten oder Verstorbenen sowie an die Gesamteinwohnerschaft Oettingens Einladung." Wenige Tage später erschien dann der Bericht über die Einweihung des Kriegerdenkmals. Der Chronist schrieb damals: "Was der Veteranen- und Kriegerverein und mit ihm die Bevölkerung der Stadt seit Jahren ersehnte, ist auch zur Erfüllung gereift – Oettingen hat sein Kriegerdenkmal und seine Enthüllung und Weihe gestaltet zu einem erhebenden Freudenfeste."

Vor gut 100 Jahren wird das Oettinger Kriegerdenkmal errichtet

Am 13. Mai 1923, also vor fast genau 100 Jahren, wurde in Oettingen unter großer Beteiligung der Einwohnerschaft das Kriegerdenkmal eingeweiht. Damit sollte zur Erinnerung an die vielen Gefallenen des Ersten Weltkrieges aus der Stadt ein würdiges Denkmal gesetzt werden. Die ganze Bevölkerung, auch die israelitischen Bürger der Stadt, trugen mit Spenden zur Errichtung bei. Das Denkmal, das ein Augsburger Künstler gestaltet hatte, wurde auf dem weiträumigen Schlossplatz erbaut. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde an dem Mahnmal eine weitere Tafel angebracht, die an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert.

Im Jahre 1974 wurde wegen des gestiegenen Verkehrsaufkommens das Denkmal in den ruhigeren Gruftgarten verlegt. Erstmals wurde dort am 17. November eine Gedenkfeier abgehalten. Auf Betreiben der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen, die auch die Pflege des Denkmals übernommen hatte, wurde mittlerweile eine neue Tafel angebracht, die an die bei Auslandseinsätzen gefallenen Soldaten der Bundeswehr erinnert.