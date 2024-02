Vorfahrt genommen: Sprinterfahrer kann nicht mehr ausweichen

Wegen einer Vorfahrtsverletzung stoßen zwei Fahrzeuge in Oettingen zusammen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag in Oettingen ereignet. Beim Einfahren von der Spitalgasse auf die B466, missachtete ein Autofahrer laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines Sprinters, sodass es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Der Fahrer des Sprinters habe noch versucht auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)