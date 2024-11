Vorstandsteam im Amt bestätigt

Kürzlich lud der Volkstrachten-Erhaltungsverein „D’Riaser Oettingen“ in das Vereinsheim zur Generalversammlung ein. Nach der Begrüßung durch ersten Vorsitzenden Andreas Reiter durften die Mitglieder den Grußworten von zweitem Bürgermeister Markus Eisenbarth und von Bezirksvorsitzenden Alfred Speer Gehör schenken. Anschließend verlasen Reiter und Schriftführer Richard Eßwein ihre Berichte mit allen Veranstaltungen, an denen sich der Trachtenverein beteiligt und auch selbst ausgerichtet hatte. Der Verein organisierte wieder seine Weihnachtsfeier und lud zu einem sehr gut besuchten Kinderfasching und Kehraus ein. Die Volkstanzgruppe hatte am Heimatabend der Rieser Kulturtage, am Maibaumaufstellen und auf dem Kirchweihauftakt jeweils einen Auftritt. Außerdem nahm er am Historischen Markt und am Wasserfest teil. Es folgten die Berichte von Kassiererin Annalena Beier, Jugendleiter Björn Distler, Zeugwart Jürgen Reiter, Vortänzer Pascal Adam und Vorplattler Andreas Reiter. Die Jubilare: Sigrid Reiter (25 Jahre aktiv), Elisabeth Dögl, Gertrud und Werner Jaumann, Josef Joachimsthaler, Klara und Rudolf Löhe, Reinhard Paris, Thea Pflanzl, Ingrid und Helmut Ries, Angelique Stubenrauch, Cornelia Wetzstein (40 Jahre passiv), Hildegard Obel und Günther Stubenrauch (40 Jahre aktiv) und Erika Zellinger (50 Jahre passiv). Folgende Ämter wurden bei der Neuwahl besetzt: Erster und zweiter Vorsitzende Andreas Reiter, Nadine Adam, Schriftführer Richard Eßwein, Kassiererin Annalena Beier, erster und zweiter Jugendleiter Björn Distler, Yvonne Adam, erster und zweiter Fähnrich Richard Eßwein, Björn Distler, Vortänzer Birgit Adam, Karin Reiter, Vorplattler Andreas Reiter, Kultur- und Theaterleitung Pascal Adam, Pressewart Yvonne Adam, Zeugwarte Jürgen Reiter, Birgit Adam, Yvonne Adam, Kassenprüfer Reiner Adam, Jutta Distler, Florian Michl, Vertreter der Vereinsabende Jutta Distler, Kammerwarte Björn Distler, Alexander Gemereth.

Vorstandsteam Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andreas Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis