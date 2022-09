Warum das "Hotel Krone" künftig kein "Hotel" im Namen tragen soll

Plus Ein Hotel- und Gastronomieberater stellt in Oettingen die Ideen für die Krone vor. Bis wann ein Pächter gefunden sein sollte.

Beim Mammutprojekt Hotel Krone in Oettingen wird es langsam ernst mit der Suche nach einem Betreiber. Im Stadtrat war der Hotel- und Gastronomieberater Ingo Wessel zu Gast, der mit der Betreibersuche beauftragt ist und einen ersten Bericht zum Stand seiner Bemühungen gab. Er räumte ein, dass die Aufgabe eine gewisse Herausforderung darstelle. Er zeigte sich aber optimistisch, am Ende eine passende Lösung präsentieren zu können.