Oettingen

vor 50 Min.

Warum Oettingen die Straßenlaternen nicht abschaltet

Plus Die Stadt Oettingen lässt die Beleuchtung in der Nacht bestehen, will sich dem Thema aber in Zukunft noch einmal annehmen. Auch über erneuerbare Energien wird gesprochen.

Von Bernd Schied

Die Stadt Oettingen verzichtet auf das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt, um Energie einzusparen. Es soll alles beim Alten bleiben. Der Bauausschuss des Stadtrats hat dies in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme so beschlossen. Stadtbaumeister Stefan Mayer hatte dem Gremium zwar einen Vorschlag präsentiert, der vorsah, in vier Bereichen (Mühlstraße, Auf der Warthe, Am Weinberg, Straße nach Ehingen) die Straßenlampen nachts für vier Stunden auszuschalten.

