Was die Karten für den Historischen Markt in Oettingen kosten

Im Juni findet zum 40. Mal der Historische Markt statt. Es gibt schon einen ersten Einblick ins Programm, optisch wird der Markt um Oettingen bald sichtbar sein.

Diese Daten sollten sich alle Interessierten des historischen Spektakels in den Kalender eintragen: Denn an den drei Tagen, vom Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, findet in Oettingen der Historische Markt statt. Der steht in diesem Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen, es steht nämlich ein rundes Jubiläum an: Vor 40 Jahren wurde erstmals ein „besonderer Marktsonntag für traditionelles Handwerk“ veranstaltet, und dieser hat sich mit einer tollen Atmosphäre, aktiver Beteiligung der Bevölkerung und hautnaher Einblicke in mittelalterliches Handwerk zu einem herausragenden Fest mit hoher Strahlkraft für Stadt und Region entwickelt. Dazu werden noch ein Ritterturnier, Artistik und Feuershows auf die Bühne gebracht.

Diese Einschätzung, verbunden mit einem ausdrücklichen Lob an das Veranstaltungsteam um den Vorsitzenden Christoph Schaffer, sprach Bürgermeister Thomas Heydecker in der Generalversammlung des Vereins „Historischer Markt Oettingen“ aus. Das Stadtoberhaupt wisse die Leistung der Organisatoren, Vereine und Aktiven zu schätzen und er habe schon aus den Vorgesprächen für den diesjährigen historischen Markt ein gutes Gefühl und empfinde riesige Vorfreude.

41 Bilder Freitagabend: Das sind die ersten Bilder vom Historischen Markt 2022 in Oettingen Foto: Dominik Durner, Werner Rensing

Elf Vereine sind am Historischen Markt in Oettingen beteiligt

Doch bevor es so weit ist und in Oettingen gefeiert wird, stehen noch organisatorische Dinge an: In seinem Bericht ging der Vorsitzende Schaffer auf die Handlungsfelder Brandschutz, Fluchtwege oder Sicherheitskonzept ein, außerdem darauf, dass die Freilichtbühne am Schulgelände ertüchtigt und vergrößert wird. Zudem soll der Turnierplatzuntergrund im Hofgarten zur Sicherheit der Akteure befestigt werden. Weit über 40 Sponsoren unterstützen die Veranstaltung finanziell und materiell, wofür Dank ausgesprochen wurde.

Elf Vereine, darunter erstmals das Gymnasium, und dazu die Gastronomie, sind beteiligt. Die Beteiligten erhalten Informationsbroschüren. Ein Handwerkermarkt sei die erklärte Zielsetzung, betonte Schaffer, denn 410 Bewerbungen gingen ein. 185 Zusagen wurden erteilt, davon sind 112 dem historischen oder selbst herstellendem Handwerk aus 70 Berufsständen zuzuordnen. Dazu kommen Gaukler-, Lager- oder Brauchgruppen, Artisten und Angebote im Kinderprogramm.

Für die Organisation eines ganz besonderen Festes in Oettingen dankte (von links) Bürgermeister Thomas Heydecker stellvertretend Michaela Wurm-Schaffer und Christoph Schaffer. Foto: Peter Tippl

Einblick ins Programm des Historischen Marktes

Zum Auftakt gibt es am Freitag die „Nacht der Narren“ mit einem Programm auf sechs Bühnen, am Samstag und Sonntag Turniere im Hofgarten, 160 Auftritte in den Straßen und Gassen der Stadt und etwa 150 Auftritte auf den sechs Bühnen. Im Museumshof werde ein Familienprogramm angeboten, und als Höhepunkt kommt zum 40. Jubiläum das Quartett Die Flugträumer aus Berlin mit einer, so Christoph Schaffer, einzigartigen Show aus Artistik, Jonglage und Feuerelementen.

Der Vorverkauf sei am Freitag, 1. März gestartet worden, hieß es. Informationen und Karten sind in Oettingen in der Tourist-Info, bei Mode Hölderle, in der Buchhandlung Wilhelm und den beiden Geldinstituten sowie in Wassertrüdingen im Museum Fluvius oder über die Internetseite www.historischermarkt-oettingen.de erhältlich. Die Preise für „Pflasterzoll mit Ritterturnier und allen Spectaculi“ sind zwischen zehn Euro und 35 Euro gestaffelt. „Wir kalkulieren kostenneutral und ohne Gewinnabsichten“, sagte der Vorsitzende deutlich, man hoffe auf drei gute Tage. Dabei dankte Schaffer aber auch der Stadt Oettingen für die Unterstützung und flexible Abstimmungen wie beim Saumarkt. Dieser könne genutzt werden, die Bauarbeiten sollen so weit wie möglich abgeschlossen sein. Demnächst wird das Team im Umkreis von etwa 50 Kilometern die Werbebanner aufstellen und Werbematerial verteilen.