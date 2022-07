Oettingen

Wasserspiel für den Schlossplatz und ein Seilgarten im Hydepark?

Ein Wasserspiel am Schlossplatz könnte für mehr Aufenthaltsqualität sorgen, gerade an heißen Tagen.

Plus In Oettingen soll die Innenstadt aufgewertet werden. Jetzt liegen konkrete Vorschläge vor, die nicht nur an heißen Tagen für mehr Aufenthaltsqualität sorgen sollen.

Von Verena Mörzl

An heißen Sommertagen ist das Wasserspiel auf dem Nördlinger Marktplatz nicht nur für die Kleinen ein großer Spaß. Auch Erwachsene zieht es an die kühle und erfrischende Brise, wenn eigentlich die Hitze zwischen den Häusern der Altstadt steht. Oettingen hat durch den Innenstadtfonds Geld zur Verfügung, um die Altstadt aufzuwerten und denkt ebenfalls über solch ein Wasserspiel nach. Es könnte dann am Schlossplatz für die ersehnte Abkühlung sorgen. Und noch einige weitere Ideen für Gruftgarten, Hydepark und den Platz am Heimatmuseum stehen auf der Ideen-Liste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

