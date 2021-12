Plus Krippenbaumeisterin Irmi Mebert baute mit der Hilfe von zwei jungen Riesern eine orientalische Krippe für das Pflegeheim in Oettingen.

Um trotz der strengen Corona-Regeln für ein wenig Weihnachtsstimmung im Zentrum für Betreuung und Pflege am Hofgarten Oettingen zu sorgen, hat Irmi Mebert zusammen mit Elina Gutmann und Lars Stolz das Projekt „Weihnachtskrippe“ umgesetzt. Gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk entstand im Herbst 2020 die Idee, eine große Krippe zu bauen und diese zu spenden.