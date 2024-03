Weiterer Einbruch in Oettingen: 1000 Euro Schaden

Die Polizei berichtet von einem weiteren Einbruch, der aber scheiterte. Die Polizei sucht dennoch nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person versuchte zwischen Donnerstag, 14. März, und Montag, 18. März, in ein Büro einer Vermögensberatung in der Oettinger Schützenstraße einzubrechen. Der Täter oder die Täterin versuchte laut Polizeibericht die Eingangstür aufzubrechen, sei aber nicht in die Büroräume gelangt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise von Zeugen und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. Zuletzt berichtete die Polizei über mehrere Einbrüche in Nördlingen und Oettingen. (AZ)