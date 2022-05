Wenn auf dem Historischen Markt im Hexenkessel die Lanzen brechen

Ein abwechslungsreiches Programm wird den Besuchern auf dem Historischen Markt in Oettingen geboten. Unter anderem die Ritterturniere sorgen für Begeisterung.

Zufrieden sitzt er da und genießt sein Mittagessen, er hält eine Scheibe Käse zwischen den Fingern: Graf Wolfgang zu Oettingen hat sich soeben beim Tjost im Turney zu Pferd gegen seinen älteren Bruder Alexander durchgesetzt, begleitet von tosendem Handgeklapper, johlenden Kindern und trampelnden Füßen. Die Darsteller wie "Graf Wolfgang" sind es, die etwa beim Ritterturnier für den Zauber auf dem Historischen Markt sorgen.

Graf Wolfgang heißt eigentlich Benjamin Hammer, er ist Teil der "Herzog Tassilo Ritter", einer Mittelaltergruppe aus Weißenstein. Das Turney zu Pferd sorgt in seinen Ausführungen für etwa einstündige und abwechslungsreiche Unterhaltung. Dem Tjost als Höhepunkt gehen sechs Disziplinen voraus, in denen die beiden Lager um Graf Alexander und Graf Wolfgang versuchen, durch ihr Können Punkte zu sammeln und den Turniersieg an sich zu reißen. Etwa beim Ringeleinstechen, bei dem drei verschieden große Ringe mit der Lanze aufgenommen werden müssen. Oder das Zerstechen einer mit Drachengalle gefüllten Schweinsblase mit einem brennenden Speer, wobei die Schweinsblase eigentlich ein mit Spiritus gefüllter Ballon ist.

Der Historische Markt sorgt auch deshalb für Unterhaltung, weil die Darsteller mit detaillierten und bunten Hintergrundgeschichten aufwarten: Graf Alexander hat als Erstgeborener bereits die Nachfolge des verstorbenen Fürsten zu Oettingen angetreten. Er zeigt aber wenig Lust, ein guter Herrscher zu sein, dafür ist er ein Virtuose am Weinbecher. Deshalb möchte sein jüngerer Bruder Wolfgang sein Anrecht auf die Oettinger Ländereien geltend machen, mit Ritter Rainer von der Rosenburg und seiner Frau, Gräfin Katharina, im Gefolge.

Für die Darsteller in Oettingen ist das Mittelalter ein Hobby

Gräfin Katharina heißt eigentlich Daniela Oßwald. Die ist erfüllt von ihrem Hobby: "Wir genießen das Zusammensitzen, das gemeinsame Essen, Trinken und besprechen am Lagerfeuer unsere Auftritte." Daniela Oßwald ist mit dem Darsteller des verfeindeten Grafen Alexander verheiratet, Alexander Oßwald. Dem macht es Spaß, den Bösewicht zu spielen: "Zu pöbeln, die Leute anzuheizen und zu improvisieren, das gefällt mir." Gerade Oettingen sei einer der schönsten Märkte, die komplette Stadt stehe dahinter, vor allem eines sagt dem Show-Ritter zu: "Der Turnierplatz gleicht einem kleinen Hexenkessel."

Hexen selbst gibt es auf dem Historischen Markt nicht wenige, auf den Bühnen verzaubern etwa Roxana oder Beltana ihr Publikum allein durch ihr Können, ganz ohne dunkle Magie. Aber auch Narren wie Orlando von Godenhaven oder die beiden Artisten, Jongleure, Spaßmacher von Forzarello, die mit Gaukeley für ein paar Lacher an den Bühnen sorgen, geben dem Historischen Markt in Oettingen diesen Zauber, eben nicht nur irgendein Mittelalterfest zu sein. Es ist ein Markt der Zeitreise, auf den sich alle freuen, vom Besucherkind, das stolz sein Holzschwert präsentiert, über die Einsatzkräfte, die für die Sicherheit sorgen, bis zu den Landsknechten und Rittern, die sich bei gegrillten Würsten und Tonkrügen voll Bier um die Lagerfeuer versammeln.

74 Bilder Ritterturniere, Lagerleben und Markttreiben: Samstag und Sonntag auf dem Historischen Markt Foto: Werner Rensing, Josef Heckl, Verena Mörzl

Nicht zuletzt ist diese Magie auch das Verdienst der Organisation vonseiten des Vereins Historischer Markt und der Stadt, es ist ein Geben und Nehmen. Sabine Lauterbach, die beim Turney zu Pferd als Ritter Roland von Oldenburg den Grafen Alexander unterstützt, bezeichnet den Historischen Markt als "Höhepunkt des Jahres". Der Historische Verein stecke "unglaublich viel Herzblut" in den Markt: "Wir als Darsteller schätzen das sehr, auch das Wagnis, den Markt nach den vergangenen beiden Jahren so durchzuziehen." So kann man erstmals seit 2018 wieder tosendes Handgeklapper, johlende Kinder und trampelnde Füße in Oettingen vernehmen – begleitet vom dumpfen Donnern der Kanonen.

Das Lagerleben macht den Mittelalter-Flair auf dem Historischen Markt aus

Dafür sorgen unter anderem "Die Getreuen des Königs Gustav Adolf 1632" aus Dinkelsbühl, die bei den Darstellern des Dreißigjährigen Kriegs im Heidpark mit ihren Kanonen donnern. Die schießen zwar auch mit ihren Musketen, für den Krach sorgt aber der "schwarze Hanns", eine Einpfünder-Regimentskanone. Bedient und für die Show mit Mehl und Grieß beladen wird der "schwarze Hanns" von Helmut Fischer, der als Henning von Fischbach auftritt. Für den ist bei Mittelaltermärkten das Lagerleben einer der wichtigsten Bestandteile: "Dazu auch die Übernachtung", sagt Fischer. Für die Übernachtung bei den "Getreuen" steht "Fürstin" Sylvia etwa das Fürstinnengemach zur Verfügung, das sie des Tages als Show-Zelt den Besucherinnen und Besuchern präsentiert.

Das Lagerleben ist auch andernorts unerlässlicher Bestandteil für die Darstellerinnen und Darsteller. Sabine Lauterbach liebt das "Abtauchen in eine andere Welt" und die Entschleunigung: "Es ist wunderschön, nach der Corona-Zeit wieder mit den Freunden ein Wochenende im Mittelalter verbringen zu können." Denn das steht beim Lagerleben im Vordergrund, das Beisammensein, während knisterndes Holz an allen Ecken und Enden seinen Geruch durch die Zelte und Lager treibt.