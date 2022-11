Oettingen

11:10 Uhr

Wenn der Froschkönig auf dem Christkindlesmarkt in Oettingen bejubelt wird

Plus Das traditionelle Kindertheater-Stück wurde in der Museumshofhalle in Oettingen aufgeführt. Jung und Alt sehen ein interaktiv angelegtes Zwei-Personen-Stück.

Von Peter Urban

Es ist inzwischen gute Tradition, dass im Rahmen des Oettinger Christkindlesmarktes ein Kindertheaterstück präsentiert wird. Dieses Mal war es der Froschkönig und wieder begeisterte das Theater "Fritz und Freunde" aus Augsburg Jung und Alt gleichermaßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

