Wer hat gesehen, wie ein Kennzeichen gestohlen wurde?

Ein Kennzeichen ist am Dienstag in Oettingen von einem geparkten Auto gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Innerhalb von 15 Minuten ist am Dienstag zwischen 16.20 Uhr und 16.35 Uhr am Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Sauereck in Oettingen ein Kennzeichen gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Eine bislang unbekannte Person habe von einem Opel Corsa das hintere Kennzeichen entwendet. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)