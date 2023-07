Werbegemeinschaft Oettingen will mit KI Kunden gewinnen

Die Werbegemeinschaft versucht mit dem Konzept, ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Donau-Ries zu schaffen.

Mit KI, Künstlicher Intelligenz, will die Werbegemeinschaft Oettingen neue Kunden gewinnen. Am Ende der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins in der Goldenen Gans stellte Manfred Dietz ein Konzept vor, mit dem Oettingen, wie er sagte, „ein Alleinstellungsmerkmal im Donau-Ries“ auf die Beine stellen will.

Dietz präsentierte vor den rund fünfzehn erschienenen Mitgliedern eine sogenannte „digitale Erlebniswelt“. Damit sollen vor allem Kinder angesprochen werden, die bei unterschiedlichsten Veranstaltungen mit eigenen Zeichnungen „Bilder zum Leben“ erwecken und zusätzlich damit interagieren, etwa spielen und ihre Geschöpfe zum Beispiel füttern können. Alles integriert in einem Bildschirmsystem mit entsprechendem IT-Equipment, das sich Mitglieder der Werbegemeinschaft dann bei Bedarf tageweise mieten können.

Werbegemeinschaft will für KI-Projekt rund 20.000 Euro vorstrecken

Die Kosten von etwa 20.000 Euro, die der Verein vorstrecken will, könnten durch Leihgebühren und eventuelle Werbepartner kompensiert werden. Grundsätzlich standen die Mitglieder dieser Idee positiv gegenüber. Und auch der Werbe-Kooperationspartner Wemding (in Person von Max Engelhardt), der als dortige Werbegemeinschaft in Zukunft enger mit der Oettinger Werbegemeinschaft zusammenarbeiten - und somit Synergieeffekte nutzen - will, zeigte sich gesprächsbereit.

Zu mehr als einer Absichtserklärung konnte sich das Gremium nach langer Diskussion allerdings nicht durchringen. Die Initiatoren versprachen, die Idee weiterzuverfolgen und zur Entscheidungsreife zu bringen. Ansonsten konnte der Vorstand im Prinzip nur Gutes verkünden, die Kassen stimmen und sind gut geführt, die Oettinger Märkte, wie der Herbst- oder der Wintermarkt (an jeweils verkaufsoffenen Sonntagen) haben sich auch im Jahr 2022 weiter etabliert und mit ihren verschiedenen Schwerpunkten bewährt.

Obwohl das Wetter immer eine große Rolle spiele, zeigte sich Schriftführerin Gabriele Dietz überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Das zeige auch, wie sie sagte, „dass der Frühjahrs- und Genussmarkt in diesem Jahr trotz des relativ schlechten Wetters gut besucht war und der Blaulichtmarkt am 7. Mai extrem gut angenommen worden ist“.

Auch den Heimatgutschein bezeichnete sie als großen Erfolg: „Seit der Einführung 2014 haben wir Gutscheine im Wert von 140.000 Euro verkauft und Stand heute sind davon über 100.000 Euro auch wieder in der Stadt eingelöst worden“. Die in diesem Zusammenhang geleisteten Lohnersatzleistungen in Höhe von ca. 30.000 Euro dürfe man nicht vernachlässigen. Und immerhin 55 Teilnehmer tragen den Heimatgutschein mit.

Auch die Bauzaunwerbung an den vier Oettinger Ausfallstraßen, die als kostenloser Service für die Mitglieder der Werbegemeinschaft angeboten wird, ist ein voller Erfolg. Für 2023 gibt es jetzt schon keine freien Plätze mehr.

Die Aussicht auf erfolgreiche Aktionen stimmte den Vorstand zuversichtlich: am 17. Juli (bis 29. Juli) beginnt die „Heiße Eiszeit“, an der die teilnehmenden Oettinger Geschäfte Gutscheine für Eiskugeln verteilen. Am 29. Oktober wird der Herbst- und Apfelmarkt mit zahlreichen attraktiven Aktionen stattfinden, genauso wie der Wintermarkt (nicht zu verwechseln mit dem städtischen Christkindlesmarkt), bei dem schon Aktionen wie Märchenlesungen, Puppentheater, Gewinnspiele und vieles mehr vorbereitet werden. Und auch ins Jahr 2024 blickte das Gremium voraus: Am 13. Juli wird die große Gewerbeschau über die Bühne gehen. Mit vielen Höhepunkten und als besonderer Attraktion Foodtrucks, welche die Schau auch kulinarisch auf ein neues Niveau heben sollen.