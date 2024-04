Oettingen

Wie der Historische Markt in Oettingen seinen Anfang nahm

Plus Vor 40 Jahren gab es erstmals das Fest auf dem Oettinger Marktplatz, heute ist es deutlich größer. Organisatoren von damals und heute erinnern sich an die ersten Jahre.

Beim ersten Historischen Markt in Oettingen spielte das Wetter mit, die Rieser Nachrichten berichteten Anfang Mai von strahlendem Sonnenschein, der "Tausende zum Maimarkt" nach Oettingen lockte. "Mit ein Anreiz den Markt zu besuchen, war die Aktion der Werbegemeinschaft, das 'Historische Markttreiben' in der Stadt darzustellen." Die dargebotenen Aktionen fanden den "Beifall der Besucher". So begann der erste Historische Markt 1984 in Oettingen. Dieter Hölderle, Max Viehweg und Christoph Schaffer blicken im Jubiläumsjahr auf die ersten Marktjahre zurück.

Ganz klein fing das Fest an: "Ich weiß noch, dass es einen großen, alten Leiterwagen mit Strohballen drauf gab und ein paar Marktstände, die man versucht hat, historisch zu gestalten", erinnert sich Dieter Hölderle, der früher einmal Schriftführer im Verein war. Doch der wurde erst 1996 gegründet. Hölderle war in den ersten Jahren des Historischen Marktes dabei, das Ganze ging von der Werbegemeinschaft aus, auch wenn man den Markt aus organisatorischen Gründen davon getrennt habe, sagt Hölderle. Zunächst fand das Fest zusammen mit dem Jakobi-Markt statt: "Der war nicht mehr so stark frequentiert, da hat man gesagt, man könnte was Neues machen." So kam es dazu, dass der Historische Markt entstand. Hölderle verweist auf die anfängliche Dimension, die man heute wohl kaum als solche bezeichnen kann: "Das war am Marktplatz, nur am Marktplatz, und hat klein angefangen. Von Jahr zu Jahr ist es immer ein bisschen mehr geworden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

