Oettingen

18:00 Uhr

Wie der Rieser Bürstenhersteller Lessmann ein Technologieführer wurde

Die Brüder Dieter (links) und Jürgen Lessmann verwandelten ihr Bürstenunternehmen in den vergangenen 30 Jahren in einen Branchenführer.

Plus Der Drahtbürstenhersteller Lessmann investierte in den vergangenen Jahren in den Ausbau seines Hauptsitzes in Oettingen. Was macht die Firma so erfolgreich?

Von Dominik Durner

Wer schon einmal mit einem BMW durch die Gegend gefahren ist oder sich für Tunnelbohrungen interessiert, hatte wahrscheinlich ohne es zu wissen indirekt Kontakt mit der Firma Lessmann in Oettingen. Das Bruderpaar Jürgen und Dieter Lessmann verwandelte das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren in einen Branchenführer im Bereich der Industriebürsten. Für die Firma bedeutete das - fast - ausschließlich eines: Wachstum. Was macht die Firma so erfolgreich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen