Wie die Oettinger Firma Lessmann in 75 Jahren zum Bürsten-Profi wurde

Plus Der Bürstenhersteller Lessmann wird 75 Jahre. Die Geschäftsführer berichten von einer Reise, die von Entschlossenheit, Nähe und dem Überwinden von Krisen zeugt.

Von Verena Mörzl

Es ist der Moment der Stunde: Dieter Lessmann reckt mit einem Jubelschrei versehen eine Trophäe in die Luft. Sie kommt vom Fachverband der Werkzeugindustrie und steht symbolisch auch ein wenig für das, was die Oettinger Firma Lessmann in den zurückliegenden 75 Jahren überwunden und erreicht hat. Am Freitag feierte Dieter Lessmann mit seinem Bruder Jürgen nicht nur das Jubiläum, sondern gemeinsam mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Familie, Freunden und Unterstützern eine Reise, die ihr Großvater im Jahr 1948 begonnen hatte. Über einen mühsamen, aber erfolgreichen Start in Oettingen, Krisen und eine besondere Unternehmensfamilie.

Dieter und Jürgen Lessmann führen seit 1990 den Oettinger Bürstenhersteller. Eingesetzt werden die Bürsten in Werkzeugen, zum Beispiel in Schleifgeräten. Ganz klassisch werden aber auch Handbürsten und Besen gefertigt. Moderatorin Cornelia Kitzsteiner vergleicht die Firmengeschichte bei der Jubiläumsfeier am Freitag mit einer Zugfahrt, die vor 75 Jahren begonnen habe und noch lange weitergehen solle. Eine Reise, bei der viele Menschen ein-, aber auch wieder aussteigen würden.

