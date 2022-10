Wie ein "Schulhund" in Oettingen den Kindern hilft

Mit dem Tier sollen die Kinder Hemmungen abbauen, vorzulesen. Weitere Neuigkeiten von der Mittelschule: Auf dem Dach wird eine PV-Anlage realisiert.

Die Ausstattung an der Oettinger Grund- und Mittelschule mit Lehrkräften sei derzeit zufriedenstellend. Das sagte Rektorin Ursula Hertle bei der jüngsten Sitzung des Schulverbandes. Schwierig werde es allerdings einen Ersatz zu finden, wenn Kolleginnen oder Kollegen ausfielen. Derzeit würden 26 Klassen unterrichtet. Hertle freute sich darüber, dass es jetzt auch an der Grundschule Schulsozialarbeit gebe. Dieses Angebot sei zweifelsohne ein Gewinn für die Einrichtung.

Für Schmunzeln bei den Schulverbandsmitgliedern sorgte eine Neuerung. Es gebe inzwischen einen „Schulhund“ mit pädagogischer Bedeutung, teilte Ursula Hertle mit. Schülerinnen und Schüler, die Angst hätten, vor dem Lehrer oder den Mitschülern etwas vorzulesen, würden ihren Text dem Hund vorlesen. Das Tier trage ganz offensichtlich dazu bei, bestehende Hemmungen abzubauen. Schade sei es, so die Schulrektorin weiter, dass es immer größere Probleme gebe, Schülerlotsen zu finden. Ebenso problematisch wäre die zunehmende Zahl an „Elterntaxis“.

PV-Anlage auf der Oettinger Mittelschule wird realisiert

Bestätigt hat die Schulverbandsversammlung das Votum des Oettinger Bauausschusses, auf dem Dach der Schule eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 130 Kilowatt Peak und einem Speicher mit 40 Kilowatt zu installieren. Laut Schulverbandsvorsitzendem Thomas Heydecker könne der Speicher noch ausgebaut werden. Von der Anlage erhoffe man sich einen jährlichen Ertrag von rund 28.000 Euro.

Vertagt hat die Versammlung einen Beschluss zur Reduzierung des Kopiergeldes in den Klassen, die mit iPads arbeiten. Derzeit werden pro Schüler im Halbjahr zehn Euro verlangt. Naturgemäß fällt dort inzwischen weniger Papier an. Heydecker berichtete von Gesprächen mit Eltern, die sich weniger Kopiergeld wünschten. Grundsätzlich waren die Verbandsmitglieder der Meinung, dass kein Bedarf bestehe, an der derzeitigen Entgeltregelung etwas zu ändern. Das Gremium kam überein, das Thema nochmals zu diskutieren, wenn die Kämmerei eine Neukalkulation vorgenommen habe.