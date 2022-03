Oettingen

12:30 Uhr

Wie geht es mit den Oettinger Deponien weiter?

Wohin mit dem Erdaushub in Oettingen? Bürger können noch bis etwa Mitte des Jahres Mengen unter 50 Kubikmeter am Roßfeld abliefern.

Plus Die Stadt Oettingen und der Bauausschuss beraten über die Renaturierung der beiden städtischen Deponien in Heuberg und am Roßfeld. Sie sind bald voll.

Von Verena Mörzl

Die Deponien der Stadt Oettingen in Heuberg und am Roßfeld sind bald voll. Schon Ende 2022 soll eine von ihnen begrünt werden. Im Bauausschuss hat Stadtbaumeister Stefan Mayer bekannt gegeben, wo Bürgerinnen und Bürger noch wie viel Erdaushub abliefern können und wie es mit den Anlagen weitergehen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen