Oettingen

06:00 Uhr

Wie Hänchen vor 50 Jahren den Markt qualifizierter Facharbeiter im Ries entdeckte

Hänchen feiert am Standort Oettingen Jubiläum.

Plus Von der grünen Wiese zur festen Größe in der Rieser Gewerbelandschaft: Hänchen feiert Jubiläum am Standort Oettingen. Vor 50 Jahren wurde das Unternehmen aufgebaut.

Vor 50 Jahren haben die ersten 14 Mitarbeiter der Herbert Hänchen GmbH mit der Produktion von Bauteilen für Hydraulikzylinder im Zweigwerk Oettingen begonnen. Dort arbeiten heute 65 Mitarbeiter in der Fertigung, unter anderem an einem neuen kombinierten Fräs- und Drehzentrum mit integriertem Palettenbahnhof, der größten Einzelinvestition der vergangenen Jahrzehnte. Wie hat sich der Betrieb in den vergangenen 50 Jahren entwickelt?

