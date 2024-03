Oettingen

06:05 Uhr

Wie Oettingen der eigenen Kunstszene Aufmerksamkeit verschaffen will

Plus Sie sollen exemplarisch für die internationale Kunstproduktion stehen: Kunstschaffende aus dem Ries. Eine Bühne bietet das Heimatmuseum, wenn auch noch rätselhaft.

Von Peter Urban

Anpfiff nennt das Oettinger Heimatmuseum die Eröffnung der neuen Ausstellung am Freitag. Die Sonderschau will, um in der Fußballersprache zu bleiben, die bildende Kunst in Oettingen in eine höhere Liga hieven. Bürgermeister Thomas Heydecker hatte die Idee, der Kunst in Oettingen einen größeren Rahmen zu geben und dafür zu einem Künstlergespräch gebeten. Mit den Fragen, was die Kunst braucht, um vielleicht höherklassig „spielen“ zu können, was dafür fehlt und was die Künstler gern hätten. Herausgekommen ist ein Maßnahmenkatalog, den man mit dieser Ausstellung der Öffentlichkeit vorstellen wird.

Die Ausstellung "Heimspiel" gibt einen aktuellen Überblick über das vielfältige künstlerische Schaffen, das in Oettingen zu finden ist. Neun Künstlerinnen und Künstler hat die Kuratorin und Leiterin des Heimatmuseums, Barbara Heinrich, zur Teilnahme eingeladen: Fernando de la Jara, Kinga Maria Eisenbarth, Wolf J. Gruber, Fred Jansen, Sabine Koloska, Christa Meese, Anna Maria Moll, Heinrich Seiler und Stefan Seiler. „Es ging bei der Konzeption der Ausstellung nicht darum, die gesamte kreative Produktion der Stadt wiederzugeben“, sagt Barbara Heinrich, „vielmehr wurden künstlerische Positionen ausgesucht, die im Hinblick auf die aktuelle internationale Kunstproduktion exemplarisch sind. Die ausgewählten Werke umfassen die Genres Malerei, Zeichnung und Aquarell, Grafik, Skulptur und Fotografie.“

