Oettingen

06:00 Uhr

Wie Oettingens Rathaus digitaler wird und Bürger profitieren sollen

Plus Alle Mitarbeiter von Bauhof, Kläranlage und Wasserwerk arbeiten in Oettingen mit Smartphones. Ein Stadtrat regt an, Sitzungen per Livestream zu übertragen.

Von Bernd Schied

Das Oettinger Rathaus soll mehr und mehr digitaler werden. Davon sollen neben den Beschäftigten auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen