Kinoerlebnis in Oettingen: Wie Murat Parlak Musik für einen Stummfilm macht

Eine Stummfilm-Rarität können Rieserinnen und Rieser demnächst in Oettingen sehen. Murat Parlak wird live dazu spielen. Was die Herausforderung dafür ist.

Eine weltbekannte Stummfilm-Rarität präsentieren der Heimatverein Oettingen und das Oettinger Heimatmuseum: den Klassiker „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“ von 1927. Das dokumentarische Kunstwerk von Regisseur Walter Ruttmann beschreibt einen Tag im Leben der Großstadt und fängt den Takt des industriellen Aufschwungs der 1920er-Jahre ein. Dieses einmalige Kinoerlebnis, das im Oettinger „Zentral-Theater“ in der Goldenen Gans auch im stadthistorischen Ambiente gezeigt wird, ist nur an einem einzigen Termin zu sehen: am Samstag, 26. August 2023.

Noch dazu wird die cineastische Rarität live am Klavier begleitet: von Murat Parlak. Mit Fug und Recht kann der Pianist als Welt-Star bezeichnet werden, obwohl er, bescheiden wie er ist, immer wieder auch im Donau-Ries-Kreis auftritt: Wer kennt ihn nicht als kongenialen Partner von Timm Schauen in der Formation „Esmeralda“. Dabei ist der Komponist, Hörspielproduzent und Pianist unter anderem für seine Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin und dem Budapest Philharmonic Orchestra bekannt, begleitet als festes Bandmitglied die britische New-Wave-Ikone Anne Clark und musizierte bei seinen vielen Jazzprojekten unter anderem mit Branford Marsalis oder Egberto Gismonti.

Parlak in Oettingen: Er will zuerst den Stummfilm verstehen

Unsere Redaktion hat Murat Parlak bei einem ersten Kennenlernen der Kino-Location in Oettingen getroffen. Ob er schon einmal so etwas wie Stummfilm-Begleitung gemacht hat? „Tatsächlich habe ich das schon mal gemacht, es ist viele Jahre her. Er war ein Luis-Trenker-Bergfilm mit vielen gewaltigen Szenen“, lacht er, „schon damals habe ich Blut geleckt und wollte das immer wieder mal machen. Ich bin froh, dass ich das jetzt hier in Oettingen tun darf.“

Wie geht man ein solches Projekt an? „Ich habe mir diesen Berlin-Film jetzt schon drei Mal angesehen. Ich muss ihn zunächst für mich verstehen. Dann mache ich mir musikalische Skizzen, lege die Hauptpunkte fest und konzipiere ein Leitthema. Alles andere ist dann Intuition und Improvisation während der Film läuft.“ Das sei eine Herausforderung: „Es ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, ich bewundere meine damaligen Vorgänger aus dem letzten Jahrhundert, die das je tagtäglich mehrmals gemacht haben, sehr. Du spielst über eine Stunde, hoch konzentriert, guckst zu, spielst, unterstreichst die Emotionen. Das ist schon schwierig. Aber ich freue mich sehr darauf.“

Für alle, die sich für alles hinter dem Film und für den Künstler selbst interessieren, gibt es vor der Veranstaltung ab 18.30 Uhr ein „Meet & Greet“ mit Murat Parlak im Foyer des Kinos. Angeboten werden auch kleine Speisen und Getränke. Die Vorführung selbst startet nach einer kurzen Einführung durch Museumsleiterin Barbara Heinrich um 20 Uhr. Tickets für 14 Euro im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information Oettingen unter Telefon 09082/70952. Sich auf die Abendkasse zu verlassen, ist riskant, das alt-ehrwürdige Oettinger Zentral-Theater hat nur rund einhundert Plätze.

