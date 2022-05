Wie stark gefährdet die Krone die Pflichtaufgaben der Stadt Oettingen?

Plus Krone, Kläranlage, Kinderbetreuung: Der finanzielle Spielraum der Stadt Oettingen schrumpft. Die Kämmerin warnt vor einigen Risiken.

Die Krone bleibt im Haushalt 2022 der Stadt Oettingen ein großer Kostenfaktor. Darüber hinaus wird in Wohn- und Gewerbegebiete investiert und auch für die Innenstadt sowie die Stadtteile ist viel Geld vorgesehen. Ohne neue Kredite sind die Projekte jedoch nicht möglich.