Oettingen

vor 19 Min.

Willkommen im Mittelalter: Umjubelter Tauchgang in Oettingens Historie

Plus Der Historische Markt in Oettingen erlebt am Wochenende Superlative. Nur dank viel Routine wird in kurzer Zeit beinahe Undenkbares möglich. Auf in eine Zeitreise.

Von Verena Mörzl

Schießpulver lag in der Luft, hier klingelten Fußschellen, dort schöpfte eine Lehmingerin Schupfnudeln in eine dafür vorgesehene Schale: Es war ein Leichtes, die vergangenen drei Tage in eine andere Welt einzutauchen. Der Historische Markt in Oettingen war jedoch weit mehr als nur ein historischer Tauchgang. Das war nicht nur in den offiziellen Reden bei der Eröffnung am frühen Samstagnachmittag zu hören.

