Windräder im Oettinger Forst: So positionieren sich die Stadträte

Plus Grundsätzlich herrscht im Bauausschuss Konsens über die Notwendigkeit von Windenergie. Doch wo sollen Windräder stehen? Zwei Vorschläge werden nun diskutiert.

Im Oettinger Forst soll Windenergie erzeugt werden. Im Oettinger Bauausschuss herrscht Konsens darüber, dass nur so die Energiewende gelingen könne. Die Stadt hat bereits vorgeschlagen, wo im Gemeindegebiet Windräder aufgestellt werden könnten. Allerdings bekamen die Fraktionen auch eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Sie sollten sich überlegen, wie sie grundsätzlich zum Bau von Windkraftanlagen eingestellt sind. Am Donnerstag haben sich die Mitgliederinnen und Mitglieder des Bauausschusses öffentlich positioniert.

Die Sitzung führte Markus Eisenbarth als Zweiter Bürgermeister, da Rathauschef Thomas Heydecker krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte. Letzterer hatte bereits in der Bauausschuss-Sitzung im September die Ausgangslage der Debatte erläutert: Der Ausschuss des Regionalen Planungsverbandes Augsburg wolle das Kapitel „Nutzung der Windenergie“ im Regionalplan fortschreiben und dabei die von Bund und Freistaat Bayern geänderten Kriterien für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen zugrunde legen. Das bedeutet konkret, dass es für Kommunen künftig einfacher sein soll, Windräder zu bauen.