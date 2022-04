Winterliche Verhältnisse beim Oettinger Frühjahrsmarkt

Trotz der eher unüblichen Wetterlage in der ersten Aprilwoche ließen sich Oettingerinnen und Oettinger nicht davon abhalten, durch die Stadt zu schlendern.

Sonnenschein bei winterlichen Verhältnissen zum Oettinger Frühjahrsmarkt: Trotz der eher unüblichen Wetterlage in der ersten Aprilwoche ließen sich Oettingerinnen und Oettinger nicht davon abhalten, in entsprechender Winterkleidung durch die Stadt zu flanieren. Kinder drehten auf dem Karussell ihre Runden, Erwachsene ließen sich das Essen schmecken oder stöberten an den Marktständen. Manch einer beobachtete das Treiben allerdings lieber in einem der gastronomischen Betriebe von innen. (AZ)