Oettingen

06:00 Uhr

Wo soll das Oettinger Maibaum-Fest künftig stattfinden?

Wo soll in Zukunft der Oettinger Maibaum stehen?

Plus Marktplatz oder Gruftgarten? Im Kultur- und Innenstadtausschuss der Stadt Oettingen wird darüber beraten, wo das Fest fortan gefeiert werden soll.

Von Verena Mörzl

Zwei Jahre lang ist das Oettinger Maibaumfest aufgrund der Pandemie ausgefallen. 2022 hat man sich bewusst gegen eine solche Feier in der Stadt ausgesprochen, schildert Bürgermeister Thomas Heydecker in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung. Die Vereine sollten nicht überfordert werden, da im Mai der große Historische Markt stattfand. Nun soll sich der Ausschuss entscheiden: Soll das Fest künftig am Marktplatz stattfinden oder im Gruftgarten? Der TSV Oettingen, der das Maibaumfest ausrichtet, hatte bereits Versuche unternommen, das Fest dort dauerhaft stattfinden zu lassen. Damals wurde der Antrag abgelehnt.

