Wo soll der Oettinger Maibaum künftig stehen?

Beim Historischen Fest 2022 gab es noch einen "Maibaum" auf dem Marktplatz. Künftig wird der an anderer Stelle aufgestellt.

Plus Der TSV Oettingen will am Marktplatz keinen Maibaum mehr aufstellen. Grund ist die Verkehrssituation. Die Stadträte diskutieren über zwei Alternativen.

Von Peter Urban

Die einzige Entscheidung in der Sitzung des Oettinger Ausschusses für Kultur, Tourismus, Veranstaltungen und Innenstadtentwicklung fiel ganz zum Schluss: Es ging um den neuen Standort des Maibaums. Bekanntermaßen ist der TSV Oettingen der Ausrichter des 1. Mai-Spektakels. Der Verein hatte der Stadt aber signalisiert, dass man am früheren Standort Marktplatz wegen der Verkehrssituation keine Möglichkeit sehe, das Fest erneut zu organisieren und durchzuführen.

