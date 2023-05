Oettingen

Zauberhafter Auftakt der Oettinger Residenzkonzerte mit dem Rundfunkorchester

Das Münchner Rundfunkorchester spielte zum Auftakt der Residenz- und Schlösser-Tournee in Oettingen.

Plus Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen in Oettingen einen Gala-Auftritt des Münchener Rundfunkorchesters im Rahmen der Schlösser-Tournee. Was dort geboten wurde.

Es war eines Galakonzertes aller Ehren wert: der Auftritt des Münchener Rundfunkorchesters, der im Rahmen der Residenz- und Schlösser-Tournee im Festsaal des Oettinger Schlosses stattfand. Unter dem Motto "Klassik in Bayern" verbindet das Orchester die glanzvolle Architektur von Residenzen, Schlössern und ihrem Umfeld mit der Musik der Frühklassik und Klassik. Mit am Start bei dieser zweiten Tournee sind der aktuelle Artist in Residence, Hornist Radovan Vlatkovic, und Dirigent Reinhard Goebel, ein international geschätzter Experte für historische Aufführungspraxis: zwei Musiker, die sich durch Präzision und Leidenschaft gleichermaßen auszeichnen.

Gleich zu Beginn des Programmes gab es Leopold Mozarts Symphonie in G-Dur "Neue Lambacher". Man hört ja nicht allzu oft Kompositionen von Vater und Sohn Mozart direkt hintereinander. In Oettingen schon, denn nach dem Vater folgte Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert Nr. 3 Es-Dur, für Horn und Orchester. Faszinierend zu erleben, dass, was beim Vater – anlässlich eines Besuches bei Abt Amandus Schickmayr im Benediktinerstift Lambach diesem gewidmet – zwar gefällig und "hübsch" klang, dem Sohn allerdings in Sachen Originalität und Spielfreude nicht das Wasser reichen konnte.

