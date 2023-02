Oettingen

Zu wenig Hausärzte: Oettingen droht die Unterversorgung

Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine wichtige Zahl nach unten korrigiert: Der Versorgungsgrad mit Hausärzten liegt jetzt in Oettingen nur noch bei 78,7 Prozent und damit knapp über der Unterversorgung.

Plus Die Kassenärztliche Vereinigung hat ihre Zahlen korrigiert. Den Lösungsvorschlag eines Mediziners lehnt Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker ab.

Von Bernd Schied

Schon im Frühjahr des vergangenen Jahres hat der Allgemeinmediziner Dr. Roland Sonnenfroh auf einen drohenden Engpass bei der hausärztlichen Versorgung in Oettingen hingewiesen. Kurz zuvor hatten Ludwig und Gabriele Seefried ihre kassenärztliche Tätigkeit in ihrer Praxis in der Schlossstraße beendet. Die Patienten der beiden mussten sich folglich einen neuen Hausarzt suchen. Manchen gelang das, viele hatten aber keinen Erfolg.

