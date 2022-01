Müssen Autofahrer bald einen Umweg zum Oettinger Sportplatz fahren?

Plus Die B466 bekommt einen neuen Fahrbahnbelag. In diesem Zug stehen auch zwei Abzweige zur Debatte. Im Oettinger Bauausschuss gibt es eine rege Diskussion.

Das Staatliche Bauamt Augsburg plant, den Abschnitt der Bundesstraße 466 zwischen dem Bahnübergang auf freier Strecke und dem Ortseingang von Oettingen mit einem neuen Fahrbahnbelag zu versehen. Zusätzlich sollen in dem Bereich weitere verkehrstechnische Änderungen vorgenommen werden. Im Bauausschuss des Oettinger Stadtrates sorgte das für eine rege Debatte.